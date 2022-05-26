Кишинёв, , 09:51 — REGNUM Партия социалистов Молдавии проведёт протестный митинг 26 мая в Кишинёве возле здания районного суда, где будет проходить рассмотрение уголовного дела в отношении экс-президента республики Игоря Додона. Об этом сообщает пресс-служба ПСРМ.

Додон Иван Шилов © ИА REGNUM

Акция назначена возле суда в Чеканах на 10:00 (совпадает с московским). В это время начнётся заседание, на котором рассмотрят ходатайство стороны обвинения об аресте политика на 30 суток.

Напомним, 24 мая в домах у Додона и его родственников провели обыски. Бывшего президента задержали на 72 часа. Ему предъявили обвинение в «пассивной коррупции», «незаконном обогащении» и «измене родине». Политик назвал это дело «надуманным», а обвинения «ложными».

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