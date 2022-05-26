Воронеж, , 09:51 — REGNUM В Воронеже подвели итоги профилактического мероприятия «Такси», проводившегося с 16 по 22 мая. К административной ответственности привлекли 18 водителей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Такси Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Как уточнили в полиции, четыре водителя легковых такси были привлечены к ответственности по по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ «Управление транспортным средством при наличии неисправностей», ещё один управлял незарегистрированным автомобилем. Четверо водителей забыли пристегнуть ремень безопасности, ещё один водитель заплатит штраф за нарушение правил остановки и стоянки. Также составлен протокол об административном нарушении за управление транспортным средством, на которое незаконно нанесена цветографическая схема легкового такси. Материалы направлены в мировой суд, нарушителю грозит штраф в пять тысяч рублей.

По данным ГУ МВД, с начала 2022 года в Воронеже произошло 20 дорожно-транспортных происшествий с участием легковых такси, десять человек получили травмы.