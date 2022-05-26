Париж, , 09:51 — REGNUM Министерство иностранных дел Франции объявило о поставке «компьютерного оборудования» на Украину, передает BFM TV.

За компьютером Иван Шилов © ИА REGNUM

Операция, координируемая Францией «в рамках председательства в совете Европейского союза», касается 12 000 продуктов, которые Франция передаст министерству цифровой трансформации Украины через Польшу.

«Эта отгрузка была осуществлена ​​по запросу властей Украины, при поддержке центра кризисов и поддержки министерства Европы и иностранных дел, министерства экономики и многих французских компаний», — говорится в заявлении МИД Франции.

Поставка состоит, среди прочего, из «маршрутизаторов 4G, IP-телефонов, настольных и портативных компьютеров, серверов и WIFI-оборудования».

Как сообщало ИА REGNUM, Киев поблагодарил Францию ​​за прием «украинских раненых в своих госпиталях».

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