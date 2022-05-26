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ИГИЛ* взяло на себя ответственность за взрывы в Мазари-Шарифе
*ИГИЛ — запрещённая в России организация
Кабул,
26 мая 2022, 09:49 — REGNUM Террористическая группировка ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за теракты в Мараз-Шарифе. Об этом сообщает информационное агентство «Тасним».
Террористы
Иван Шилов © ИА REGNUM
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По меньшей мере 22 человека погибли в результате двух взрывов в 5-м районе Мазари-Шарифа, административного центра афганской провинции Балх 25 мая. Взрывы прогремели в районе «Карте Ариана», где проживает преимущественно шиитское население. Сообщается, что один из взрывов произошёл в маршрутном такси.
Полиция Мазари-Шарифа не предоставила дополнительных подробностей о взрывах.
По данным телеканала «Аль-Джазира», в результате взрывов погибли 22 человека, ещё 32 получили ранения.
История вопроса
Новости о террористических актах в Исламской республике Афганистан.
Подрывы взрывных устройств в Афганистане происходят регулярно и зачастую приводят к значительным жертвам как среди полиции и военных, так и гражданского населения.
Распространенной тактикой является использование заминированных автомобилей, нередки случаи подрыва смертников, оснащенных т.н. «поясом шахида». Дополнительной проблемой является значительное количество мин, число которых измеряется десятками миллионов штук.
По мнению Центра обнаружения мин ежемесячно от подрыва на минах гибнут от 180 до 200 человек. Подрывы фугасов активно используются членами движения «Талибан» (радикальная организация, чья деятельность запрещена в России ) для атак против представителей нынешних властей Афганистана.