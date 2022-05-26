* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Кабул, 26 мая, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Террористическая группировка ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за теракты в Мараз-Шарифе. Об этом сообщает информационное агентство «Тасним».

Иван Шилов ИА REGNUM Террористы

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По меньшей мере 22 человека погибли в результате двух взрывов в 5-м районе Мазари-Шарифа, административного центра афганской провинции Балх 25 мая. Взрывы прогремели в районе «Карте Ариана», где проживает преимущественно шиитское население. Сообщается, что один из взрывов произошёл в маршрутном такси.

Полиция Мазари-Шарифа не предоставила дополнительных подробностей о взрывах.

По данным телеканала «Аль-Джазира», в результате взрывов погибли 22 человека, ещё 32 получили ранения.