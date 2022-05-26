Владикавказ, , 09:49 — REGNUM Северная Осетия отправит под военные знамена в весенний призыв 2022 года около тысячи новобранцев. Первая группа из 19 человек уже направлена в войска. Их торжественно проводили в столице республики 24 мая.

Новобранцы Recrut.mil.ru

Как отметили в республиканском военкомате, каждый третий новобранец окончил вузы, больше двухсот человек готовятся по военно-учётным специальностям в автошколах ДОСААФ. Призывники из Северной Осетии будут нести службы в сухопутных войсках, ВДВ, Росгвардии, военно-космических силах и на Черноморском флоте.

Как сообщало ИА REGNUM, в весенний призыв 2021 года Северная Осетия проводила на армейскую службу более 900 призывников.

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