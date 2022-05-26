Москва, , 09:48 — REGNUM В Москве на месте снесенных старых пятиэтажек по программе реновации строится 25 новых жилых домов, сообщили в пресс-службе Стройкомплекса.

Стройка Никитенко Эмилия © ИА REGNUM

По словам главы департамента строительства Рафика Загрутдинова, с начала реализации программы снесено уже 95 пятиэтажек. Всего в Москве предстоит демонтировать 5175 старых домов.

Сейчас строится 167 новых домов площадью 2,8 млн кв. метров, еще более 220 зданий — проектируются. С момента старта программы введено в эксплуатацию 189 корпусов на 2,5 млн кв. метров.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в новые квартиры по программе реновации переехали жители 200 старых пятиэтажек.

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