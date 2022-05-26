Санкт-Петербург, , 09:48 — REGNUM Санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над московским ЦСКА в третьем матче финальной серии баскетбольной Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 93:79.

Баскетбол (сс) Markus Spiske

Самым результативным матча стал форвард «Зенита» Джордан Мики, на счету которого 23 очка. В составе ЦСКА Никола Милутинов и Уильям Клайберн набрали по 14 очков.

Таким образом, «Зенит» сократил отставание в серии — 1:2. Следующий матч пройдёт в Санкт-Петербурге 27 мая.