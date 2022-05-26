Брянск, , 09:52 — REGNUM Венгрия выдала России обвиняемого в покушении на мошенничество бывшего начальника отделения управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Брянской области Николая Боглаева, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

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Экс-полицейский в 2015 году предложил одному фигуранту уголовного дела освободить его от ответственности. Вознаграждение за «услуги» он оценил в один миллион рублей. Злоумышленник получил часть взятки, после чего обманутый гражданин через областную коллегию адвокатов обратился в правоохранительные органы.

Боглаев был уволен из органов внутренних дел, скрылся от правосудия, в апреле 2020 года благодаря взаимодействию по каналам Интерпола его задержали в Венгрии.

Обвиняемого передали российской стороне в международном аэропорту Внуково.