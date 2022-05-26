Тегеран, 26 мая 2022, 09:47 — REGNUM Объём добытой нефти в 2022 году в России составит 480 — 500 млн тонн. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
В 2021 году объём составил 524 млн тонн, таким образом снижение может составить 5-8%.
Вице-премьер прокомментировал оценку Минэкономразвития, по которой снижение могло составить 9,3-17,2%. По его мнению, потери объёмов добычи будут меньше.
«В прошлом году у нас было 524 миллиона тонн. По моим оценкам, может быть 480-500 млн», — сказал Новак.
Он пояснил, что прогноз может поменяться в зависимости от развития ситуации.