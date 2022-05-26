Тегеран, 26 мая, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Объём добытой нефти в 2022 году в России составит 480—500 млн тонн. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Новак

В 2021 году объём составил 524 млн тонн, таким образом, снижение может составить 5–8%.

Вице-премьер прокомментировал оценку Минэкономразвития, по которой снижение могло составить 9,3–17,2%. По его мнению, потери объёмов добычи будут меньше.

«В прошлом году у нас было 524 миллиона тонн. По моим оценкам, может быть 480–500 млн», — сказал Новак.

Он пояснил, что прогноз может поменяться в зависимости от развития ситуации.