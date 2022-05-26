Санкт-Петербург, 26 мая, 2022, 09:53 — ИА Регнум. В Санкт-Петербург пришли дожди, которые задержатся в городе на Неве почти до конца мая, сообщает 26 мая ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане укрываются от дождя

По прогнозу, днем в четверг, 26 мая, ожидается облачная с прояснениями погода. Во второй половине дня ожидается небольшой, местами умеренный дождь. Ветер восточный, юго-восточный слабый. При этом температура воздуха днем поднимется до +15…+17 градусов.

«Атмосферное давление будет понижаться», — уточнили в ведомстве.

В день рождения Санкт-Петербурга, 27 мая, также ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой, местами умеренный дождь. Ветер юго-западный, западный слабый. Температура воздуха ночью +7…+9 градусов, днем +13…+15 градусов. Атмосферное давление будет ночью слабо понижаться, днем мало меняться.

Также дожди ожидаются в предстоящие выходные дни, 28 и 29 мая.