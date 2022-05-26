Донецк, 26 мая, 2022, 09:44 — ИА Регнум. Органы власти необходимо создать в освобожденных от киевского режима Херсонской и Запорожской областях, а также устроить там нормальную жизнь людей перед подготовкой в этих регионах референдумов. Об этом 26 мая заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Пушилин

«Для того чтобы говорить в полной мере о проведении референдумов, да и выборов в целом, наверное, здесь необходимо выстроить органы государственной власти, то есть управления как такового, над чем сейчас сконцентрировали свои усилия в том числе и мы», — сказал он в интервью РИА Новости.

Также глава ДНР отметил, что в данный момент в освобожденных от киевских боевиков Херсонской и Запорожской областях необходимо «выстроить органы управления».

«То есть, по сути, для жизнеобеспечения населения на этих территориях, для выстраивания экономики должна быть система управления. Я бы назвал это нюансом. То есть вот на каких-то условиях, на каких-то временных условиях понадобится присоединение к Донецкой Народной Республике или не понадобится этот промежуточный шаг — это уже, скажем так, нюансы. Здесь задача стоит в том, чтобы люди нормально могли жить», — добавил Пушилин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что силы республики присутствуют на территории Херсонской, Запорожской и Харьковской областей Украины.