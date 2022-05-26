Краснодар, 26 мая 2022, 09:43 — REGNUM Базирующийся в Краснодарском крае авиаполк Южного военного округа (ЮВО) отработал поддержку действий групп армейского спецназа экипажами транспортно-боевых вертолётов Ми-35М. Об этом 26 мая сообщает пресс-служба ЮВО на сайте Минобороны РФ.
Также пилоты сдали нормативы по обнаружению и распознаванию различных наземных и воздушных объектов условного противника, включая бронетехнику, вертолёты и низколетящие малоскоростные самолёты.
Всего в учениях было задействовано около 10 вертолётов Ми-35М армейской авиации округа.
Как сообщало ИА REGNUM, министерство обороны России опубликовало в телеграм-канале кадры уничтожения разведывательно-ударными вертолётами Ка-52 пункта управления и бронетехники подразделений ВСУ.
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