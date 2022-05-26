Краснодар, 26 мая, 2022, 09:43 — ИА Регнум. Базирующийся в Краснодарском крае авиаполк Южного военного округа (ЮВО) отработал поддержку действий групп армейского спецназа экипажами транспортно-боевых вертолётов Ми-35М. Об этом 26 мая сообщает пресс-служба ЮВО на сайте Минобороны РФ.

Russianhelicopters.aero Многоцелевой ударный вертолёт Ми-35М

пресс-служба ЮВО «Лётчики организовали огневую поддержку штурмовых отрядов спецназа ЮВО, сопровождение колонн при выдвижении, переброску и высадку тактического воздушного десанта, доставку боеприпасов и различных грузов военного назначения в труднодоступные участки лесного массива и горной местности».

Также пилоты сдали нормативы по обнаружению и распознаванию различных наземных и воздушных объектов условного противника, включая бронетехнику, вертолёты и низколетящие малоскоростные самолёты.

Всего в учениях было задействовано около 10 вертолётов Ми-35М армейской авиации округа.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство обороны России опубликовало в телеграм-канале кадры уничтожения разведывательно-ударными вертолётами Ка-52 пункта управления и бронетехники подразделений ВСУ.