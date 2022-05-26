Пермь, , 09:43 — REGNUM В Пермском крае отменят масочный режим. Такой анонс сделал губернатор Дмитрий Махонин во время выступления перед депутатами Законодательного собрания с ежегодным отчетом, сообщают СМИ.

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Глава региона отметил, что в больницах лечатся менее 400 пациентов с коронавирусной инфекцией, суточный прирост сохраняется на уровне 80-90 человек. Краевому правительству поручено подготовить документ об отмене масочного режима.

Добавим, масочный режим в Прикамье действует с весны 2020 года. С улучшением эпидситуации ограничительные меры снимались. Масочный режим регулярно продлевали.