Чита, , 09:43 — REGNUM Новая экспозиция, рассказывающая о преступлениях НАТО, откроется в забайкальском краевом краеведческом музее имени А. К. Кузнецова 27 мая, сообщает пресс-служба министерства культуры решиона.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Экспозиция «НАТО. Хроники жестокости» — это часть большого мультимедийного просветительского проекта по истории преступлений НАТО с 1949 по 2022 годы. Над ним совместно работают российские ученые, ведущие музеи, архивы, информационные агентства», — рассказали в музее.

По словам организаторов, в экспозиции будут представлены материалы, свидетельствующие об участии НАТО в Балканских войнах в 1990-х годах, войнах в Ираке и Афганистане в 2000-х годах, конфликте в Сирии в 2010-х годах, а также о сотрудничестве НАТО и Украины в наши дни.

Выставка подготовлена государственным центральным музеем современной истории России совместно с министерством обороны РФ, Центральным музеем вооружённых сил РФ, Российским историческим обществом, Московским государственным институтом международных отношений, ассоциацией исторических парков «Россия — Моя история», информационным телеграфным агентством России (ТАСС) и информационным агентством «Россия сегодня».

«Укрепление позиций НАТО на востоке остается главным вопросом в международных отношениях России и Организации Североатлантического договора в 2020-х годах», — отметили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны в читинском кинотеатре «Удокан» была организована выставка «Без срока давности».

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