Уфа, , 09:51 — REGNUM Пансионат для пожилых и инвалидов открылся в Башкирии в рамках государственно-частного партнерства. Об этом 26 мая сообщает пресс-служба министерства семьи, труда и социальной защиты населения региона.

Дом престарелых Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сообщается, что негосударственный пансионат стационарного обслуживания для пожилых и инвалидов открыл свои двери для постояльцев в деревне Татарский Саскуль Гафурийского района на базе бывшей школы площадью порядка 1500 квадратных метров. Здесь оборудовано 32 койко-места, при этом 17 мест выделяются гражданам, признанным нуждающимися в соответствии с законодательством, и 15 коммерческих койко-мест.

Отмечается, что объем финансирования бюджетных мест для граждан, отнесенных к категории нуждающихся, составит 2,9 млн рублей в год.

«Башкирия стала первым регионом России, реализовавшим механизм государственно-частного партнёрства при создании домов для пожилых. Это уже четвертый пансионат республики, который будет реализовать механизм государственно-частного партнерства», — приводит пресс-служба слова заместителя премьер-министра правительства Башкирии — министра финансов региона Лиры Игтисамовой.

Сообщается, что концессионер привлек инвестиции в объеме свыше 7,5 млн рублей. Им были выполнены обязательства по реконструкции здания и оснащению необходимым оборудованием. Концессионное соглашение было заключено на 25 лет на условиях предоставления здания бывшей школы в безвозмездное пользование земельного участка по льготной аренде (с применением коэффициента 0,01).

«Такие проекты, прежде всего, решают проблемы людей, которые хотели бы получить более высокий уровень обслуживания. Нас больше всего радует то, что это новые рабочие места. В этом новом пансионате на начальном этапе создано 13 рабочих мест», — приводит пресс-служба слова министра семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Ленары Ивановой.