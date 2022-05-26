Рыбинск, Ярославская область, 26 мая 2022, 09:43 — REGNUM 25 мая на Рыбинском судостроительном заводе «Вымпел» состоялся торжественный спуск на воду малого гидрографического судна «Яков Лапушкин». Об этом сообщает Ярославская областная дума.
Судно проекта 19 910 изготовлено по заказу министерства обороны. Оно предназначено для обслуживания берегового навигационного оборудования. С его помощью будут устанавливать знаки для навигации, исследовать рельеф дна, перевозить грузы и ремонтные бригады.
Корабль назван в честь советского военного гидрографа, контр-адмирала Якова Яковлевича Лапушкина.