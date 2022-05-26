Рыбинск, Ярославская область, 26 мая, 2022, 09:43 — ИА Регнум. 25 мая на Рыбинском судостроительном заводе «Вымпел» состоялся торжественный спуск на воду малого гидрографического судна «Яков Лапушкин». Об этом сообщает Ярославская областная дума.

yarduma.ru Спуск на воду нового судна в Рыбинске

Судно проекта 19 910 изготовлено по заказу министерства обороны. Оно предназначено для обслуживания берегового навигационного оборудования. С его помощью будут устанавливать знаки для навигации, исследовать рельеф дна, перевозить грузы и ремонтные бригады.

Корабль назван в честь советского военного гидрографа, контр-адмирала Якова Яковлевича Лапушкина.