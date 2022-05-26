Орел, , 09:40 — REGNUM Партия посылок от жителей Орловской области отправлена военнослужащим, участвующим в специальной военной операции на Украине, 25 мая. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Андрей Клычков.

Военная спецоперация на Украине Иван Шилов © ИА REGNUM

«Доставка осуществлялась в три точки по линии ВДВ и ГРУ. Доставили подарки от орловчан, необходимые товары, генераторы, спальные мешки, рации, продукты питания, вещи, обувь, салфетки, благодарности и теплые письма поддержки», — уточнил Клычков.

В общей сложности в этот раз военным отправили более 30 тонн груза. Глава региона поблагодарил всех, кто принял участие в акции, и отметил, что сбор продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по защите Донбасса и денацификации Украины.