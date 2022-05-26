Саранск, , 09:59 — REGNUM Житель Саранска признан виновным за публичную демонстрацию нацистской символики. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 1 тыс. рублей, сообщает МВД по Мордовии.

Штраф Fas.gov.ru

На персональной странице одного из пользователей соцсети «ВКонтакте» была выявлена видеозапись продолжительностью 10 секунд, где публично демонстрировалась нацистская символика (свастика).

Нарушителем оказался 22-летний житель Саранска. В отношении молодого человека составили административный протокол по ст. 20.3 КоАП РФ («Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики»).

ИА REGNUM напоминает, за демонстрацию и изготовление нацистской атрибутики КоАП предусматривает штрафы вплоть до 100 тыс. рублей.

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