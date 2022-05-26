Париж, 26 мая, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Испанский теннисист Рафаэль Надаль одержал победу над представителем Франции Корентеном Муте в матче второго круга Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). Продолжительность встречи составила 2 часа 10 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:1, 6:4.

Yann Caradec Рафаэль Надаль

Надаль один раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 6 из 11 брейк-пойнтов. На счету его соперника ни одного эйса, три ошибки на подаче и 2 из 4 брейков.

В третьем круге Надаль сыграет с нидерландским теннисистом Ботиком ван де Зандсхулпом.

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