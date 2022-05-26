Кабул, , 09:39 — REGNUM Родственники Самира Сирата, студента пятого курса стоматологического факультета Кабульского медицинского университета, сообщили, что вечером 25 мая он был убит грабителями на перекрестке Дехбури в Кабуле.

Убийство

Родственники погибшего сообщили газете «8 Собх», что он находился в университете до 15:00. По их словам, после этого Самир Сират отправился в Котайе-Санги с одним из своих друзей.

Они утверждают, что вооружённые грабители напали на них на перекрёстке Дехбури вокруг Шама, когда студенты направлялись домой. По их словам, Самир был убит, а его друг ранен ворами. По их словам, воры выстрелили в глаз Сирату.

Родственники студента упоминают друга Самира по имени Хумаюн.