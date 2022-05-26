Бишкек, , 09:39 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи с президентом Киргизии Садыром Жапаровым в Бишкеке 26 мая заявил, что этот визит должен способствовать укреплению стратегического партнёрства между странами. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского президента.

Касым-Жомарт Токаев Иван Шилов © ИА REGNUM

«Нет никаких сомнений в том, что Кыргызстан для Казахстана является самым близким во всех отношениях государством», — заявилТокаев.

Он отметил, что между странами взаимодействуют советы разных уровней, а также тесно работают министерства иностранных дел. Казахстанский лидер также заявил, что между странами постоянно крепнет дружба.

«Такие крепкие связи Казахстан установил только с Киргизской Республикой», — добавил Токаев.

Напомним, Токаев прибыл в Бишкек 26 мая. Во время визита планируется подписание ряда двусторонних документов.

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