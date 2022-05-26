Николаевск-на-Амуре, Хабаровский край, , 09:37 — REGNUM Скоростное речное сообщение возобновилось в Хабаровском крае.

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«Первый «Метеор» вышел на линию по маршруту Комсомольск-на-Амуре — Николаевск. Это самый протяжённый маршрут в крае. За 11 часов 30 мин теплоходы проходят 579 км с остановками в восьми населённых пунктах. Минимальная цена детского билета — 198 рублей, взрослого – 396 рублей», - сообщил в своём телеграм-канале губернатор Михаил Дегтярев.

Как сообщало ИА REGNUM, организация речного маршрута из Калуги в усадьбу Поленово, расположенную в Тульской области, стала предметом обсуждения в рамках заседания круглого стола «Дальнейшее развитие инвестиционного проекта «Лето на Оке».