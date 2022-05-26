Москва, 26 мая, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Министерство Юстиции РФ представило документ о признании новой киберспортивной дисциплины «Тактический трехмерный бой». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 26 мая в пресс-службе Федерации компьютерного спорта России.

Пресс-служба Федерации компьютерного спорта России Киберспортсмен

Новая дисциплина компьютерного спорта объединяет виды программы, среди которых игры жанра «шутер», а также различные трехмерные экшены: Counter-Strike: Global Offensive, Valorant, Rainbow Six: Siege, Warface, Armored Warfare, Overwatch, World of Tanks и War Thunder. Признание новой дисциплины позволяет проводить официальные соревнования по вышеперечисленным видам программ на территории РФ, в том числе Чемпионат России по компьютерному спорту и Кубок России по компьютерному спорту.

ИА REGNUM напоминает, что Россия стала первой страной в мире, признавшей киберспорт официальным видом спорта — это произошло ещё в 2001 году. Во Всероссийский реестр видов спорта внесены следующие дисциплины компьютерного спорта: «Боевая арена», «Соревновательные головоломки», «Спортивный симулятор», «Стратегия в реальном времени», «Технический симулятор» и «Файтинг» — теперь к ним добавилась дисциплина «Тактический трёхмерный бой».