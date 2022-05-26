Луганск, , 09:36 — REGNUM О том, как киевские боевики прятались за спинами пенсионеров и инвалидов из дома престарелых в поселке Старая Краснянка у города Кременная в Луганской Народной Республике (ЛНР), рассказали выжившие при пожаре в этом учреждении. Об этом 26 мая сообщает РИА Новости.

ВСУ Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

Отмечается, что в данный момент 20 выживших при пожаре проживают в доме престарелых соседнего города Сватово.

«Мы до сих пор плачем, что живые остались», — рассказала уроженка соседнего Лисичанска Елена Литвинова, прожившая в интернате 11 лет.

При этом она указала, что все началось 5 или 6 марта, когда в интернат пришли четверо украинских боевиков.

«Они сидели на четвёртом этаже интерната, корректировали огонь», — уточнил еще один подопечный интерната Валерий Слепаченко, проживший в учреждении шесть лет.

Также они рассказали, что, когда военные ЛНР открыли огонь по военным ВСУ, руководство интерната спряталось в подвале и не стало спускать туда стариков и в том числе — лежачих, предоставив их самим себе.

«По сути, украинские военные прятались за нашими спинами. Когда началась бомбежка, это солдаты ховались (прятались — ред.) за нами. За бабками за старыми. Они под кровати ныряли. Вот так снаряд летит, они заскакивают кто куда: кто под кровать. А мы на кроватях лежим. Люди лежат, они ж не могут двигаться», — добавил Слепаченко.

В результате проживающие в приюте престарелые и инвалиды шесть дней были в нем заложниками. Также украинские нацисты в этот период вызвали подкрепление, и прибывшая к ним машина вела огонь прямо от стен интерната.

Кроме того, уже 7 и 8 марта в интернате произошел пожар, однако его удалось потушить силами жильцов и сторожей интерната. При этом 11 марта случился более сильный пожар, в ходе которого никто не спасал лежачих жильцов интерната и спаслись только те, кто смог оттуда убежать. Им помогли военные ВС России и ЛНР.

В результате из 72 жильцов дома престарелых в живых остались только 20. По версии Генпрокуратуры ЛНР, пожар в учреждении произошел из-за обстрела со стороны отсыпающих подразделений киевских боевиков.