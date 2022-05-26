Пермь, 26 мая, 2022, 09:36 — ИА Регнум. В Кировском районе Перми незаконно эксплуатировалось здание, в котором расположены торговые точки. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.

Торговый центр

По данным ведомства, в 2019 году суд признал объект самовольной постройкой и потребовал снести здание. Однако предприниматель, построивший здание, решение не исполнил. Более того, площади сдаются в аренду. Объект стал торговым центром.

В отношении семи предпринимателей и юридического лица возбуждены административные дела за использование объекта без разрешения на ввод его в эксплуатацию. Арбитражный суд Пермского края уже рассмотрел три дела. Виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов в размере 20 тыс. рублей каждое.