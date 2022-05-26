Москва, 26 мая, 2022, 09:36 — ИА Регнум. В Москве к программе льготного кредитования столичных предприятий присоединился 21 банк. Компании могут рассчитывать на кредиты под 9% годовых, сообщается на портале мэра столицы.

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Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов пояснил, что город снизил ставки по льготным кредитам для предприятий и организаций нефинансового сектора экономики с 11% до 9%, для компаний строительной отрасли — с 12% до 9%.

На данный момент власти Москвы одобрили заявки промышленных предприятий и строительных компаний на 108 млрд рублей. Чтобы получить помощь от города, необходимо заключить кредитный договор и с документами обратиться в Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства.

Как сообщало, первые льготные кредиты одобрили для московских производителей продуктов питания, лекарств, оборудования, косметики, микроэлектроники.

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