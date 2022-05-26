Париж, 26 мая, 2022, 09:36 — ИА Регнум. Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович одержал победу над представителем Словакии Алексом Молчаном в матче второго круга Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). Продолжительность встречи составила 2 часа 16 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:3, 7:6 (7:4).

Yann Caradec Новак Джокович

Джокович десять раз подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника четыре эйса, два ошибки на подаче и 1 из 2 брейков.

Во втором круге Джокович сыграет со словенским теннисистом Аляжем Бедене.