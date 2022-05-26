Москва, , 09:41 — REGNUM 12 июня в Москве на улице Арбат напротив дома 33 (Дом Лосева) состоится открытие выставки «Великие философы России». Организаторы выставки — Дом Лосева — научная библиотека и мемориальный музей и Фонд возрождения национальных традиций «Новый век» выбрали тридцать два имени, тридцать две биографии философов и писателей, составляющих цвет российской мысли.

Алексей Лосев Иван Шилов © ИА REGNUM

Портреты авторов будут сопровождаться биографическими справками, цитатами, изображениями самых известных книг. Среди имён — Алексей Лосев, Николай Бердяев, Сергей Булгаков, Владимир Вернадский, Александр Зиновьев, Иван Ильин, Владимир Соловьев, Павел Флоренский и другие. Перед посетителями выставки предстанут судьбы великих сынов России, составивших славу русской философии в мире.

Выставка будет проходить в рамках проекта «Возвращение на Родину: философские кластеры как механизм формирования культурного кода новой России, к 100-летию «Философского парохода» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Партнерами проведения выставки выступили: московское отделение Российского исторического общества; синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата и телеканал СПАС; информационное агентство ИА REGNUM; Биографический институт Александра Зиновьева, их логотипы размещены на щитах выставки.

Участие в деле мемориализации имен великих сынов России, философов, известных во всем мире — одна из важнейших задач, которую ставит перед собой Дом Лосева, наряду с популяризацией российского философского наследия.

Торжественное открытие выставки состоится в День России 12 июня в 15:00.

В церемонии открытия примут участие: представители руководства Департамента культуры города Москвы; С. Орлов, руководитель совета московского отделения Российского исторического общества, заместитель председателя Московской городской думы; Владимир Легойда, председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата; Модест Колеров, профессор, главный редактор информационного агентства ИА REGNUM; О. Зиновьева, руководитель Биографического института Александра Зиновьева; руководство и сотрудники ГБУК г. Москвы «Дом А. Ф. Лосева; а так же представители научной общественности и творческих союзов, СМИ, писатели, студенты философских факультетов ВУЗов, и заинтересованные жители и гости столицы.

Справочная информация о церемонии открытия и аккредитация СМИ по телефону: +7 (499)24 114 19 pr@domloseva.ru