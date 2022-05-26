Москва, 26 мая, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на создание соответствующего стандартам ФАТФ механизма применения и отмены целевых финансовых санкций во исполнение решений Совета Безопасности ООН, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 26 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Прежде всего, предлагается закрепить механизм «прямого действия» решений Совета Безопасности ООН.

При этом меры по замораживанию (блокированию), определенные решениями Совета Безопасности ООН, финансовыми организациями должны будут применяться незамедлительно, но не позднее 20 часов с момента получения уведомления уполномоченного органа, то есть Росфинмониторинга, о принятии Советом Безопасности ООН решений по вопросам предупреждения терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Такое уведомление Росфинмониторинг будет направлять всем финансовым организациям в срок до четырех часов с момента непосредственного размещения решений СБ ООН в интернете на его официальном сайте, одновременно информируя о лицах, в отношении которых такие решения были приняты (отменены).

Проектом федерального закона также предлагается раскрыть отсутствующие в настоящее время, но фактически реализуемые банками обязанности по отмене мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества по всем предусмотренным законодательством основаниям.

В связи с новым особым порядком замораживания (блокирования) денежных средств или иного имущества отдельных категорий лиц проектом федерального закона определяются смежные вопросы, а именно порядок осуществления финансовыми организациями проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, включенных в перечни организаций и физических лиц, составленные во исполнение решений СБ ООН, процедуры частичной или полной отмены мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества по «гуманитарным» основаниям, а также порядок приостановления операций лиц, связанных с организациями и физическими лицами, включенными в перечни организаций и физических лиц, составленные во исполнение решений СБ ООН.

Кроме того, законопроект предусматривает возложение на адвокатов, нотариусов, доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительные органы личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда), и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, обязанности по направлению в уполномоченный орган информации о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.

В настоящее время указанные лица наделены полномочиями на осуществление мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, а информацию о применении данных мер, в отличие от всех иных субъектов в Росфинмониторинг не направляют. Также вносятся изменения, направленные на совершенствование обязательного контроля и использования личного кабинета на официальном сайте Росфинмониторинга.

Статистика

За 2020 год Советом Безопасности ООН решения по вопросам предупреждения терроризма и распространения оружия массового уничтожения принимались десять раз. В перечень включено девять организаций и физических лиц, исключено три физических лица, внесены изменения в сведения о 96 лицах), за 2021 год — шесть раз (включено пять организаций и физических лиц, исключено три физических лица, внесены изменения в сведения о девяти лицах).

Таким образом, обновленный механизм применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества финансовыми организациями будет применяться в среднем один раз в месяц в отношении от двух до десяти лиц, подсчитали в правительстве.

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