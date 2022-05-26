Кострома, 26 мая 2022, 09:35 — REGNUM Скончался заместитель губернатора Костромской области по вопросам безопасности Павел Бабчук. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале главы региона. Ему было 55 лет. Причина смерти не сообщается.
Напомним, Павел Бабчук стал замгубернатора в декабре 2020 года. До этого он руководил региональным управлением Росгвардии, служил в органах внутренних дел. В администрации области он отвечал за пожарную безопасность, ЧС, противодействие коррупции, взаимодействие с органами власти.
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