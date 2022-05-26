Кострома, 26 мая 2022, 09:35 — REGNUM Скончался заместитель губернатора Костромской области по вопросам безопасности Павел Бабчук. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале главы региона. Ему было 55 лет. Причина смерти не сообщается.

Павел Бабчук
Павел Бабчук
«Он был настоящим патриотом, человеком, абсолютно преданным своему делу. Это невосполнимая утрата. Вечная память. Скорблю вместе с родными и близкими Павла Васильевича», — написал губернатор.

Напомним, Павел Бабчук стал замгубернатора в декабре 2020 года. До этого он руководил региональным управлением Росгвардии, служил в органах внутренних дел. В администрации области он отвечал за пожарную безопасность, ЧС, противодействие коррупции, взаимодействие с органами власти.

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