Кострома, 26 мая, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Скончался заместитель губернатора Костромской области по вопросам безопасности Павел Бабчук. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале главы региона. Ему было 55 лет. Причина смерти не сообщается.

Павел Бабчук

«Он был настоящим патриотом, человеком, абсолютно преданным своему делу. Это невосполнимая утрата. Вечная память. Скорблю вместе с родными и близкими Павла Васильевича», — написал губернатор.

Напомним, Павел Бабчук стал замгубернатора в декабре 2020 года. До этого он руководил региональным управлением Росгвардии, служил в органах внутренних дел. В администрации области он отвечал за пожарную безопасность, ЧС, противодействие коррупции, взаимодействие с органами власти.