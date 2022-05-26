Сеул, , 09:34 — REGNUM В первом квартале 2022 года количество новых компаний в Южной Корее сократилось на 3,4%, до 348 732. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства малого, среднего и венчурного бизнеса.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, с января по март число предприятий в сфере образовательных услуг увеличилось на 8,5%, в сфере оптовой и розничной торговли на 0,7%, в сфере информационно-коммуникационных технологий — на 9,6%. С другой стороны, число предприятий в сфере недвижимости, напротив, сократилось на 15,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, каждая четвертая зарегистрированная на бирже южнокорейская компания сократила в 2021 году штат сотрудников из-за пандемии коронавируса

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