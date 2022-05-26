Донецк, , 09:33 — REGNUM Вооружённые формирования Украины обстреляли Куйбышевский район Донецка. Об этом 26 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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Очередная атака зафиксирована в 9:15 с позиций в населённом пункте Пески. Украинские войска открыли огонь по Куйбышевскому району Донецка. Всего выпущено пять снарядов калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые формирования Украины обстреляли донецкий город Ясиноватая.