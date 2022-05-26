Санкт-Петербург, , 09:39 — REGNUM В Ленинградской области реализовали крупный проект для импортозамещения — вертикальную ферму, где без использования почв и субстратов начали выращивать пряно-ароматическую зелень, салаты, клубнику и другие культуры. Об этом сообщил 26 мая РБК один из инвесторов проекта бизнесмен Александр Ставицкий.

Урожай кресс-салата

По его словам, предприятие работает по технологии аэропоники, которая активно развивается в России и особенно актуальна в период импортозамещения. Она позволяет заместить импортные поставки зелени и овощей в осенний и зимний период.

Ферма занимает 4,5 тыс. кв. м, а посевная площадь — 10 тыс. кв. м. Предполагается, что ежемесячно здесь будут получать до 35 тонн готовой продукции: салаты, пряные травы, микрозелень, клубнику и землянику.

«Аэропоника позволяет выращивать зелень и овощи без использоваться почв и субстратов. По сути, корни растений висят в воздухе и постоянно опрыскиваются растворами, — рассказал Ставицкий. — Оборудование для фермы предприниматели собирали по собственным чертежам».

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