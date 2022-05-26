Париж, 26 мая 2022, 09:32 — REGNUM Киев поблагодарил Францию за прием «украинских раненых в своих госпиталях, и в частности в армейских госпиталях», говорится в опубликованном пресс-релизе Министерства вооруженных сил Франции.
Во время телефонного разговора с новым французским коллегой Себастьяном Лекорню министр обороны Украины Алексей Резников «поблагодарил Францию за заботу, которую она оказывает украинским гражданам».
По данным министерства обороны Франции, украинские солдаты были доставлены в военный госпиталь под Парижем.
Как сообщало ИА REGNUM, телефонные переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом намерен провести французский лидер Эммануэль Макрон.
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