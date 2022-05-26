Абакан, , 09:30 — REGNUM Действие особого противопожарного режима (ОПР) завершено в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 мая в республиканском агентстве по ГО, ЧС и пожарной безопасности.

Лесной пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

При этом, как подчеркнули в ведомства, это «не повод расслабляться и жечь». В Абакане ОПР продолжает действовать по отдельному постановлению.

Кроме того, ОПР рекомендовано ввести Аскизскому, Таштыпскому, Усть-Абаканскому и Ширинскому районам. Там сохраняется пятый класс пожарной опасности (чрезвычайный).

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии 26–28 мая местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность пятого класса.

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