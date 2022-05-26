Донецк, 26 мая, 2022, 09:29 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины обстреляли донецкий город Ясиноватая. Об этом 26 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Дарья Драй ИА REGNUM Дома после артобстрела

В 9:12 представительство зафиксировало новую атаку города Ясиноватая с украинских позиций в Авдеевке. Всего выпущено шесть ракет из БМ-21 «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска совершили обстрел Пантелеймоновки в Донецкой Народной Республике.