Донецк, 26 мая, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Украинские войска 46 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики за минувшие сутки. Есть погибший и раненые, сообщает 26 мая представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Никита Третьяков ИА REGNUM Разрушенное здание в ДНР

За период с 03:00 25 мая по 03:00 26 мая зафиксировано 46 фактов ведения огня. Всего украинские вооружённые формирования выпустили по республике 257 единиц боеприпасов, в том числе снаряды «Град».

Под огонь попали одиннадцать населённых пунктов, включая Донецк, Макеевку, Горловку, Доломитное, Верхнеторецкое, Пантелеймоновку, Михайловку, Озеряновку, Ясиноватую.

В Киевском районе Донецка в результате обстрелов погиб мужчина 1977 года рождения. Ещё девять мужчин и подросток 2005 года рождения получили ранения различной степени тяжести.

Повреждено 12 домостроений и пять объектов гражданской инфраструктуры. Днём ранее зафиксировано 38 обстрелов.

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