Пермь, 26 мая, 2022, 09:29 — ИА Регнум. В Пермском крае в 2022 году начался второй этап ликвидации «диких» свалок. Работы по экологической реабилитации пройдут в 19 муниципалитетах, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

permkrai.ru Ликвидация нелегальной свалки в Перми

В Перми уже ликвидирована одна нелегальная свалка. Возле микрорайона Разгуляй собрано 50 тонн мусора. В городе планируется ликвидировать еще 14 незаконных свалок.

Помимо этого, крупные скопления отходов уберут на территории Красновишерского, Нытвенского, Осинского, Чернушинского, Оханского городских округов, а также в Пермском, Кишертском, Кочевском, Ординском, Уинском, Юсьвинском муниципальных округах. Также в программу вошли территории Губахинского, Чайковского, Чусовского, Суксунского городских округов и Кудымкарского, Александровского и Березовского муниципальных округов.

Всего ликвидируют 64 крупные свалки. По предварительным расчетам специалистов, на официальные полигоны планируется вывезти более 26 тыс. тонн отходов. Работы в рамках второго этапа ликвидации стихийных свалок завершат до конца 2022 года. Из бюджета Пермского края на эти цели выделено свыше 38,3 млн руб.

Всего на период с 2021 по 2023 год в рамках региональной программы было запланировано ликвидировать не менее 70 крупных свалок Прикамья. На эти цели в бюджете предусмотрено 147 млн рублей.