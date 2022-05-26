Уфа, 26 мая, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Капуста и свежие огурцы больше всего подешевели за неделю в Башкирии. Об этом 26 мая сообщает пресс-служба Башстата.

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Данные приводятся по состоянию на 20 мая 2022 года. Так, в регионе за неделю в среднем на 13,4% снизилась цена на свежую белокочанную капусту, огурцы стали доступнее на 12,1%, также зафиксировано снижение цены на яйца куриные (минус 8%). В республике подешевели свежие помидоры, свекла, сосиски и сардельки, консервы мясные для детского питания, мука пшеничная.

Отмечается, что за неделю в Башкирии выросла цена на морковь (+4,4%), также подорожали лук репчатый (+3,7%) и бананы (+3%). Говядина также выросла в цене на 2,9% за один килограмм.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены создать ягодные сады.