Санкт-Петербург, 26 мая 2022, 09:37 — REGNUM На территории петербургского Конюшенного двора, что недалеко от храма Спаса на Крови, появится новое общественное пространство с ресторанами. Об этом сообщает компания Point place, которая занимается проектом.

Пространство «Ведомство» на территории Конюшенного двора
Пространство «Ведомство» на территории Конюшенного двора
Проект Point place

Пространство «Ведомство» станет первым этапом преображения всего двора. Архитекторы отделят часть территории и используют её для разбивки площади с ресторанами и другими точками.

«Здесь будут работать веранды ресторанов и кафе, появятся места для отдыха горожан и озеленение. В амфитеатре пройдут лекции, джем-сессии и диджей-сеты», — сообщает компания.

Площадь занимаемой территории 1150 кв. метров сможет разместить до 900 человек, а крытая территория в 800 кв. метров вместит до 1000 человек. По предварительным данным, на объекте будет десять баров и ресторанов и порядка 7 — 11 точек, работающих в сфере fashion и beauty.

Приспособление Конюшенного ведомства под современное использование обсуждается в Петербурге уже много лет. На сегодняшний день территория находится в неудовлетворительном состоянии. При этом там работает несколько ночных клубов. Судьба исторического объекта обсуждалась и в Законодательном собрании Петербурга.

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