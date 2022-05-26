Санкт-Петербург, 26 мая, 2022, 09:37 — ИА Регнум. На территории петербургского Конюшенного двора, что недалеко от храма Спаса на Крови, появится новое общественное пространство с ресторанами. Об этом сообщает компания Point place, которая занимается проектом.

Проект Point place Пространство «Ведомство» на территории Конюшенного двора

Пространство «Ведомство» станет первым этапом преображения всего двора. Архитекторы отделят часть территории и используют её для разбивки площади с ресторанами и другими точками.

«Здесь будут работать веранды ресторанов и кафе, появятся места для отдыха горожан и озеленение. В амфитеатре пройдут лекции, джем-сессии и диджей-сеты», — сообщает компания.

Площадь занимаемой территории 1150 кв. метров сможет разместить до 900 человек, а крытая территория в 800 кв. метров вместит до 1000 человек. По предварительным данным, на объекте будет десять баров и ресторанов и порядка 7—11 точек, работающих в сфере fashion и beauty.

Приспособление Конюшенного ведомства под современное использование обсуждается в Петербурге уже много лет. На сегодняшний день территория находится в неудовлетворительном состоянии. При этом там работает несколько ночных клубов. Судьба исторического объекта обсуждалась и в Законодательном собрании Петербурга.