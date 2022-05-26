Кишинёв, 26 мая, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Происхождение всех денег, которые нашли во время обыска в домах экс-президента Молдавии Игоря Додона и его родственников, будет подтверждено официально. Об этом он заявил в своём телеграм-канале через адвокатов.

Иван Шилов ИА REGNUM Додон

Ранее молдавские СМИ опубликовали фотоснимки пачек денег с обысков и сообщили, что у экс-президента нашли несколько десятков тысяч евро.

«У меня дома было найдено всего несколько тысяч евро, которые имеют документальное подтверждение и получены из моей зарплаты, — написал экс-президент. — У моей матери найдены деньги, принадлежащие ей, в том числе от продажи имущества некоторых родственников, что будет юридически задокументировано и доказано».

Додон также объяснил происхождение денег, найденных у его шурина. Политик заявил, что тот перед переездом в Молдавию продал в Москве квартиру. Полученную сумму он задекларировал при пересечении границы и планировал на эти средства открыть бизнес.

«Я еще раз заявляю, что у меня нет недвижимости, активов, доходов, кроме тех, которые задекларированы публично», — добавил бывший президент.

Он также заявил, что уголовное преследование было начато якобы по инициативе президента Молдавии Майи Санду.

Напомним, 24 мая в домах у Додона и его родственников провели обыски. Политика задержали на 72 часа. Его обвинили в «пассивной коррупции» и «измене родине». Прокуроры подали запрос об аресте политика на 30 суток.