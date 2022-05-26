Донецк, 26 мая, 2022, 09:24 — ИА Регнум. Украинские войска совершили обстрел Пантелеймоновки в Донецкой Народной Республике. Об этом 26 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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В 8:50 с украинских позиций в населённом пункте Новгородское был открыт огонь по Пантелеймоновке. Всего боевики выпустили восемь снарядов калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские войска обстреляли Ясиноватую.