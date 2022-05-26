Пенза, , 09:23 — REGNUM Уроженец Пензенской области подозревается в серии мошенничеств, совершенных в отношении пожилых людей по схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Пензенской области, мужчина задержан.

Деньги Иван Шилов © ИА REGNUM

В Пензе жертвами злоумышленников по такой схеме стали три пенсионерки. Неизвестные звонили им и представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Аферисты убеждали женщин в ложных ДТП, виновниками которых стали их родственники. С пожилых людей для «спасения» близких требовали суммы от 110 до 540 тыс. рублей.

По подозрению в преступлениях задержали уроженца Пензенской области 1988 года рождения. Он признал вину и рассказал, что в начале мая нашел в интернете подработку курьером. В его обязанности входило на такси приезжать по указанному адресу и забирать у граждан пакет с деньгами, а затем перечислять средства на счета заказчиков, оставив себе 10% от суммы. Он придерживался легенды и представлялся чужим именем.

Подозреваемого заключили под стражу. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

ИА REGNUM напоминает, в Пензе 72-летняя женщина отдала незнакомцу 500 тыс. рублей за «спасение» своей дочери, попавшей в ДТП.

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