Оренбург, , 09:20 — REGNUM Администрация Оренбурга выявила недостачу почти 7 млн рублей в подконтрольном муниципальном бюджетном учреждении «БиОз», сообщили в пресс-службе мэрии.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Проверку коммунального учреждения «Благоустройство и озеленение» по поручению главы города проводило управление контрольно-ревизионное управление администрации муниципалитета.

«В ходе проверки КРУ в МБУ «БиОз» было установлено, что по данным бухгалтерского учета учреждения числится остаток минерального концентрата — соли в количестве без малого 1700 тонн на сумму 8,8 млн рублей. А фактическая проверка показала, что в наличии лишь 400 тысяч тонн. Недостача составила 1300 тонн на сумму 6 771 600 рублей», — сказали в пресс-служба мэрии.

По итогам проверки инициировано обращение в полицию для оценки действия должностных лиц.